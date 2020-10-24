UFC 254
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Хабиб Нурмагомедов
Лиана Джоджуа
Александр Волков
Джастин Гейджи
Хабиб – Гейджи
Роберт Уиттакер
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#UFC 254 #Хабиб Нурмагомедов #Хабиб – Гейджи #MMA #Джастин Гейджи #UFC #Александр Волков #Роберт Уиттакер #Лиана Джоджуа

Результаты UFC 254. Все бои

вчера, 23:50

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Завершился турнир UFC 254. Он проходил 24 октября на «Бойцовском острове» в Абу-Даби.

Как все закончилось:

Основной кард

Хабиб НурмагомедовДжастин Гейджи. Победитель: Хабиб.

Александр ВолковУолт Харрис. Победитель: Волков.

Роберт УиттакерДжаред Каннонье. Победитель: Уиттакер.

• Джейкоб Малкун – Филипп Хэйвс. Победитель: Хэйвс.

• Лилия Шакирова – Лорен Мерфи. Победитель: Мерфи.

• Магомед Анкалаев – Ион Куцелаба. Победитель: Анкалаев.

Прелимы

• Стефан Стрюве – Тай Туйваса. Победитель: Туйваса.

• Натаниэль Вуд – Кейси Кинни. Победитель: Кинни.

• Алекс Оливейра – Шавкат Рахмонов. Победитель: Рахмонов.

• Чо Да Ун – Сэм Алви. Победитель: никто – ничья.

Ранние прелимы

• Лиана Джоджуа – Миранда Мэверик. Победитель: Мэверик.

• Йоэль Альварез – Александр Яковлев. Победитель: Альварез.

Что это был за турнир
Каким был последний бой в карьере Хабиба
💧 Слезы Хабиба – главная эмоция года
Прощальная речь Хабиба
Сколько Хабиб заработал за бой с Гейджи
Хабиб выходил на бои под песню о Дагестане – там про любовь к природе и обычаям и гордость за народ
Махачкала не спит, гудит и танцует. Весь город на улицах празднует победу Хабиба
Что Хабиб будет делать после завершения карьеры: станет тренером, раскрутит бизнес, займется сельским хозяйством
👟 Боец UFC выпил пиво из кроссовки, празднуя победу. Это австралийская традиция
Нокаут за 18 секунд – главная сенсация UFC 254. Его исполнил Хэйвс по прозвищу «Мегатрон»
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#Роберт Уиттакер
#Лиана Джоджуа