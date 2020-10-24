«Ротор» обыграл «Локомотив». Это первая победа клуба за 12 туров РПЛ

«Локомотив» и «Ротор» играли в 12-м туре РПЛ. Итоговый счет – 2:1 в пользу «Ротора». Победный гол забил арендованный у «Ахмата» Андрес Понсе.

«Ротор» набрал шесть очков в 12 матчах. До этой игры единственное достижение клуба – три ничейных результата за 11 туров: