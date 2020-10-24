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#РПЛ #Футбол #Локомотив #Ротор #Андрес Понсе

«Ротор» обыграл «Локомотив». Это первая победа клуба за 12 туров РПЛ

вчера, 20:58

«Локомотив» и «Ротор» играли в 12-м туре РПЛ. Итоговый счет – 2:1 в пользу «Ротора». Победный гол забил арендованный у «Ахмата» Андрес Понсе

«Ротор» набрал шесть очков в 12 матчах. До этой игры единственное достижение клуба – три ничейных результата за 11 туров:

  • 2-й тур. «Динамо» – «Ротор» – 0:0
  • 6-й тур. «Химки» – «Ротор» – 1:1
  • 10-й тур. «Уфа» – «Ротор» – 0:0
Матч завершен
Локомотив
Москва
Рыбчинский 29
1:2
Матч завершен
Ротор
Волгоград
Жуниор 19
Понсе 57
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Другие проблемы «Ротора»
Кхем, РПЛ отменила матч «Ротора» за час до старта, хотя команда уже была на стадионе
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