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«Ротор» обыграл «Локомотив». Это первая победа клуба за 12 туров РПЛ
вчера, 20:58
«Локомотив» и «Ротор» играли в 12-м туре РПЛ. Итоговый счет – 2:1 в пользу «Ротора». Победный гол забил арендованный у «Ахмата» Андрес Понсе.
«Ротор» набрал шесть очков в 12 матчах. До этой игры единственное достижение клуба – три ничейных результата за 11 туров:
- 2-й тур. «Динамо» – «Ротор» – 0:0
- 6-й тур. «Химки» – «Ротор» – 1:1
- 10-й тур. «Уфа» – «Ротор» – 0:0
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