Анна Щербакова
Кубок России по фигурному катанию
фигурное катание
Елизавета Туктамышева
Дарья Усачева
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#Анна Щербакова #фигурное катание #Елизавета Туктамышева #Дарья Усачева #Кубок России по фигурному катанию

Щербакова заняла второе место в короткой программе на этапе Кубка России в Сочи. Лидер – Дарья Усачева

3 часа назад

Анна Щербакова – действующая чемпионка России по фигурному катанию. В этом сезоне Кубок России – отборочное соревнование на чемпионат России.

AFLO/Global Look Press

Дарья Усачева заняла первое место в короткой программе на третьем этапе Кубка России по фигурному катанию. Ее результат – 78,41 балла.

Анна Щербакова набрала 77,47 балла. Елизавета Туктамышева заняла третье место – у нее 76,36 балла.  Туктамышева чисто исполнила тройной аксель.

Произвольная программа в соревнованиях у женщин-одиночниц пройдет 25 октября. Начало – в 17:10 по московскому времени.

📌 Дарья Усачева – ученица Этери Тутберидзе.  Она заняла третье место на этапе Кубка России в Москве.

📌 До этого Анна Щербакова выиграла первый этап Кубка России в Сызрани. Тогда ее отрыв от второго места составил 40 баллов.

📌 Этап в Сочи – первое официальное соревнование в сезоне для Елизаветы Туктамышевой. Еще она выступит на пятом этапе в Москве.

📌 Турнир в Сочи проходит без зрителей на трибунах. Это связано с правилами по безопасности из-за коронавируса.

📌 «Первый канал» показывает все соревнования по фигурному катанию на официальном сайте.

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