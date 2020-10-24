Александр Волков
UFC 254
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Уолт Харрис
Волков выиграл у Харриса в день рождения
вчера, 22:43
Тяжеловесы Александр Волков и Уолт Харрис провели бой на турнире UFC 254. Волков победил техническим нокаутом.
Оба бойца подходили к этому поединку на фоне поражений. Волков проиграл Блэйдсу единогласным решением, Харрис – техническим нокаутом Овериму.
24 октября Александру Волкову исполнилось 32 года. Это был его 40-й бой в профессиональной карьере в MMA.
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