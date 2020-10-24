Александр Волков
UFC 254
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Уолт Харрис
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#Александр Волков #MMA #UFC 254 #UFC #Уолт Харрис

Волков выиграл у Харриса в день рождения

вчера, 22:43

Тяжеловесы Александр Волков и Уолт Харрис провели бой на турнире UFC 254. Волков победил техническим нокаутом.

Оба бойца подходили к этому поединку на фоне поражений. Волков проиграл Блэйдсу единогласным решением, Харрис – техническим нокаутом Овериму.

24 октября Александру Волкову исполнилось 32 года. Это был его 40-й бой в профессиональной карьере в MMA.

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