Примера
Футбол
Серхио Рамос
Ансу Фати
Реал
Барселона
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#Примера #Футбол #Ансу Фати #Серхио Рамос #Реал #Барселона

«Реал» обыграл «Барселону» в Класико

час назад

«Барселона» и «Реал» играли в седьмом туре испанской Примеры. Все закончилось со счетом 3:1 в пользу «Реала». 

Победный гол забил Серхио Рамос. Он реализовал пенальти в середине второго тайма. Единственный гол в составе «Барселоны» организовал Ансу Фати. Он стал самым молодым автором гола в Класико.

«Реал» подходил к этому матчу с серией из двух поражений во всех турнирах. Он по-прежнему имеет преимущество по общему количеству побед в матчах с «Барселоной» (85-79).

Матч завершен
Барселона
Барселона
Фати 8
1:3
Матч завершен
Реал
Мадрид
Вальверде 5
Рамос 63
Модрич 90
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НИККО
54 минуты назад

Удивительный пенальти, хоть я и за Реал

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