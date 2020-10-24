«Реал» обыграл «Барселону» в Класико

«Барселона» и «Реал» играли в седьмом туре испанской Примеры. Все закончилось со счетом 3:1 в пользу «Реала».

Победный гол забил Серхио Рамос. Он реализовал пенальти в середине второго тайма. Единственный гол в составе «Барселоны» организовал Ансу Фати. Он стал самым молодым автором гола в Класико.

«Реал» подходил к этому матчу с серией из двух поражений во всех турнирах. Он по-прежнему имеет преимущество по общему количеству побед в матчах с «Барселоной» (85-79).