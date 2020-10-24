Хабиб победил Гейджи на турнире UFC 254. Он защитил титул чемпиона в легком весе

Хабиб Нурмагомедов и Джастин Гейджи провели бой на турнире UFC 254. Хабиб защитил полноценный чемпионский титул в легком весе. Все закончилось во втором раунде, где Хабиб исполнил треугольник.

Теперь Хабиб Нурмагомедов имеет серию 29:0 по результатам в MMA. Гейджи имеет 22 победы и 3 поражения.

Главное, что окружало этот поединок: