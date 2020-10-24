Хабиб – Гейджи
UFC 254
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MMA
Хабиб Нурмагомедов
Джастин Гейджи
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#Хабиб – Гейджи #Хабиб Нурмагомедов #MMA #UFC 254 #Джастин Гейджи #UFC

Хабиб победил Гейджи на турнире UFC 254. Он защитил титул чемпиона в легком весе

вчера, 23:51

Хабиб Нурмагомедов и Джастин Гейджи провели бой на турнире UFC 254. Хабиб защитил полноценный чемпионский титул в легком весе. Все закончилось во втором раунде, где Хабиб исполнил треугольник.

Теперь Хабиб Нурмагомедов имеет серию 29:0 по результатам в MMA. Гейджи имеет 22 победы и 3 поражения.

Главное, что окружало этот поединок:

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Главное на турнире UFC 254
Каким был последний бой в карьере Хабиба
Прощальная речь Хабиба
💧 Слезы Хабиба – главная эмоция года
Хабиб выходил на бои под песню о Дагестане – там про любовь к природе и обычаям и гордость за народ
Сколько Хабиб заработал за бой с Гейджи
Что Хабиб будет делать после завершения карьеры: станет тренером, раскрутит бизнес, займется сельским хозяйством
Махачкала не спит, гудит и танцует. Весь город на улицах празднует победу Хабиба
👟 Боец UFC выпил пиво из кроссовки, празднуя победу. Это австралийская традиция
Нокаут за 18 секунд – главная сенсация UFC 254. Его исполнил Хэйвс по прозвищу «Мегатрон»
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