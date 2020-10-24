Хабиб – Гейджи
UFC 254
UFC
MMA
Хабиб Нурмагомедов
Джастин Гейджи
Хабиб победил Гейджи на турнире UFC 254. Он защитил титул чемпиона в легком весе
вчера, 23:51
Хабиб Нурмагомедов и Джастин Гейджи провели бой на турнире UFC 254. Хабиб защитил полноценный чемпионский титул в легком весе. Все закончилось во втором раунде, где Хабиб исполнил треугольник.
Теперь Хабиб Нурмагомедов имеет серию 29:0 по результатам в MMA. Гейджи имеет 22 победы и 3 поражения.
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