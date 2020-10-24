Где смотреть Класико «Барселона» – «Реал»

«Барселона» и «Реал» сыграют в седьмом туре испанской Примеры. Игру покажет «Матч ТВ». Трансляция начнется в 16:55 по московскому времени. «Телеспорт» начнет прямую трансляцию на своих ресурсах в 16:00. Официальное время старта игры – 17:00.

Серхио Рамос попал в заявку на матч. Из-за травмы он пропустил игру Лиги чемпионов, где «Реал» проиграл «Шахтеру» (2:3).

«Реал» набрал 10 очков и идет на третьем месте в Примере. «Барса» имеет семь очков – она десятая в таблице.

«Реал» и «Барселона» сыграли между собой 203 матча. «Реал» победил 84 раза, «Барселона» – 79.