Примера
Футбол
Серхио Рамос
Реал
Барселона
Поделиться:
Комментарии:
0
#Примера #Футбол #Серхио Рамос #Реал #Барселона

Где смотреть Класико «Барселона» – «Реал»

13 часов назад

«Барселона» и «Реал» сыграют в седьмом туре испанской Примеры. Игру покажет «Матч ТВ». Трансляция начнется в 16:55 по московскому времени. «Телеспорт» начнет прямую трансляцию на своих ресурсах в 16:00. Официальное время старта игры – 17:00.

  • Серхио Рамос попал в заявку на матч. Из-за травмы он пропустил игру Лиги чемпионов, где «Реал» проиграл «Шахтеру» (2:3).
  • «Реал» набрал 10 очков и идет на третьем месте в Примере. «Барса» имеет семь очков – она десятая в таблице.
  • «Реал» и «Барселона» сыграли между собой 203 матча. «Реал» победил 84 раза, «Барселона» – 79.
Матч завершен
Барселона
Барселона
Фати 8
1:3
Матч завершен
Реал
Мадрид
Вальверде 5
Рамос 63
Модрич 90
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Истории о «Реале» и «Барселоне»
🔥 Великая заруба «Реала» и «Шахтера»: минус полкоманды из-за ковида, три гола за тайм, почти камбэк
Бывший игрок «Барсы» сменил имя. В честь героя аниме – гуманоида, который умеет телепортироваться
В «Челси» Азар редко ломался. Зато в «Реале» – травмы, травмы, травмы 🤕
Кто такой Дест – новичок «Барсы». Уезжал со сборов из-за политики, играет на барабанах и сидит в снапчате с аккаунта мамы
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Примера
#Футбол
#Серхио Рамос
#Реал
#Барселона