Бывший боец ММА застрелен в Дагестане

В Дагестане застрелили бывшего бойца ММА Шамиля Абдулмуслимов. На момент смерти ему было 35 лет.

Абдулмуслимов был бойцом в среднем весе, выступал на различных турнирах (Global Fight Club и т.д.). В его карьере было 15 боев, 14 из них – победные.

Абдулмуслимов был вместе с друзьями в ресторане, когда двое вооруженных пришли туда. Сначала они выстрелили в Абдулмуслимова, затем начали драку с его друзьями. Телеграм-канал Mash пишет, что возможная причина конфликта – разногласия по поводу земельного участка.

Нападавших уже задержали, на них завели уголовное дело.