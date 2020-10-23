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Представители «Ахмата» избили судью в мачте молодежек со «Спартаком»
час назад
Матч молодежек «Ахмата» и «Спартака» в Грозном завершился нулевой ничьей и запомнился другим. Сразу же после финального свистка арбитра Богдана Головко этой встречи избил представитель «Ахмата».
В телеграм-канале РПЛ сказано:
«Представитель грозненского клуба напал на судью матча Богдана Головко, арбитру нанесли несколько ударов».
«СЭ» пишет: на судью напали несколько неизвестных. Сначала они ударили его в пах, потом били по ногам и толкали, когда тот уходил с поля. Они же ломились в судейскую и в нецензурной форме выражали недовольство результатом игры.
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