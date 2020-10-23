Представители «Ахмата» избили судью в мачте молодежек со «Спартаком»

Матч молодежек «Ахмата» и «Спартака» в Грозном завершился нулевой ничьей и запомнился другим. Сразу же после финального свистка арбитра Богдана Головко этой встречи избил представитель «Ахмата».

В телеграм-канале РПЛ сказано:

«Представитель грозненского клуба напал на судью матча Богдана Головко, арбитру нанесли несколько ударов».

«СЭ» пишет: на судью напали несколько неизвестных. Сначала они ударили его в пах, потом били по ногам и толкали, когда тот уходил с поля. Они же ломились в судейскую и в нецензурной форме выражали недовольство результатом игры.