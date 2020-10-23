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«Вильярреал» и «Сивасспор» забили восемь голов на двоих в Лиге Европы
20 часов назад
Восемь мячей было забито в двух матчах первого тура Лиги Европы. «Байер» выиграл у «Ниццы» 6:2, а «Вильярреал» у «Сивасспора» – 5:3.
О матче в Испании:
- «Сивасспор» дважды сравнивал счет после 0:2 и 1:3.
- При счете 2:1 Бакка не забил пенальти за «Вильярреал».
- Турки до 74-й минуты держали 3:3, но победу испанцам принес дубль Пако Алькасера.
- Это первый матч для Унаи Эмери во главе «Вильярреала» в еврокубке.
В другом матче этой группы «Маккаби» выиграл 1:0 у «Карабаха».
- «Вильярреал» делит первое место в Примере с «Реалом Сосьедад».
- «Сивасспор» делит пятое место в Турции.
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