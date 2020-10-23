«Вильярреал» и «Сивасспор» забили восемь голов на двоих в Лиге Европы

Восемь мячей было забито в двух матчах первого тура Лиги Европы. «Байер» выиграл у «Ниццы» 6:2, а «Вильярреал» у «Сивасспора» – 5:3.

О матче в Испании:

«Сивасспор» дважды сравнивал счет после 0:2 и 1:3.

При счете 2:1 Бакка не забил пенальти за «Вильярреал».

Турки до 74-й минуты держали 3:3, но победу испанцам принес дубль Пако Алькасера.

Это первый матч для Унаи Эмери во главе «Вильярреала» в еврокубке.

В другом матче этой группы «Маккаби» выиграл 1:0 у «Карабаха».