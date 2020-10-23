Лига Европы
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#Лига Европы #Вильярреал #Сивасспор

«Вильярреал» и «Сивасспор» забили восемь голов на двоих в Лиге Европы

20 часов назад

Восемь мячей было забито в двух матчах первого тура Лиги Европы. «Байер» выиграл у «Ниццы» 6:2, а «Вильярреал» у «Сивасспора» – 5:3.

О матче в Испании:

  • «Сивасспор» дважды сравнивал счет после 0:2 и 1:3.
  • При счете 2:1 Бакка не забил пенальти за «Вильярреал».
  • Турки до 74-й минуты держали 3:3, но победу испанцам принес дубль Пако Алькасера.
  • Это первый матч для Унаи Эмери во главе «Вильярреала» в еврокубке.

В другом матче этой группы «Маккаби» выиграл 1:0 у «Карабаха».

Матч завершен
Вильярреал
Вильярреал
Кубо 13
Бакка 20
Фойт 57
Алькасер 74
Алькасер 78
5:3
Матч завершен
Сивасспор
Сивас
Кайоде 33
Ятабаре 43
Градель 64
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