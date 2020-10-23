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#Лига чемпионов #Зенит #Лига Европы #ЦСКА #Краснодар #Локомотив

Русские клубы не выиграли ни одного матча в первом туре еврокубков

20 часов назад

«Локомотив» и «Краснодар» сыграли вничью в Лиге чемпионов, «Зенит» в этом же турнире проиграл. ЦСКА добился ничьей в Лиге Европы.

Все ничьи – на выезде. Поражение – дома.

Единственный российский автор гола – Алексей Миранчук, полузащитник «Аталанты». В российских клубах в еврокубках в этом туре забивали только легионеры.

Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
Хорват 74
1:2
Матч завершен
Брюгге
Брюгге
Деннис 63
Де Кетеларе 90
Матч завершен
Ренн
Ренн
Гирасси 56
1:1
Матч завершен
Краснодар
Краснодар
Рамирес 59
Матч завершен
Зальцбург
Зальцбург
Собослай 45
Юнузович 50
2:2
Матч завершен
Локомотив
Москва
Эдер 19
Лисакович 75
Матч завершен
Вольфсберг
Вольфсберг
Лиендл 42
1:1
Матч завершен
ЦСКА
Москва
Гайч 5

Второй тур ЛЧ:

  • «Локомотив» – «Бавария»
  • «Краснодар» – «Челси»
  • «Боруссия» Д – «Зенит»

Второй тур ЛЕ:

  • ЦСКА – «Динамо» Загреб
Как они играли в первом туре
Васин заменяется в перерыве третий раз за полтора года. Ошибки 🤷🏻‍♂️
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