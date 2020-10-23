Русские клубы не выиграли ни одного матча в первом туре еврокубков

«Локомотив» и «Краснодар» сыграли вничью в Лиге чемпионов, «Зенит» в этом же турнире проиграл. ЦСКА добился ничьей в Лиге Европы.

Все ничьи – на выезде. Поражение – дома.

Единственный российский автор гола – Алексей Миранчук, полузащитник «Аталанты». В российских клубах в еврокубках в этом туре забивали только легионеры.