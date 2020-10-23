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Русские клубы не выиграли ни одного матча в первом туре еврокубков
20 часов назад
«Локомотив» и «Краснодар» сыграли вничью в Лиге чемпионов, «Зенит» в этом же турнире проиграл. ЦСКА добился ничьей в Лиге Европы.
Все ничьи – на выезде. Поражение – дома.
Единственный российский автор гола – Алексей Миранчук, полузащитник «Аталанты». В российских клубах в еврокубках в этом туре забивали только легионеры.
Второй тур ЛЧ:
- «Локомотив» – «Бавария»
- «Краснодар» – «Челси»
- «Боруссия» Д – «Зенит»
Второй тур ЛЕ:
- ЦСКА – «Динамо» Загреб
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