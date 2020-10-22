ЧМ-2022
Россия
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#ЧМ-2022 #Россия

7 декабря Россия узнает соперников по квалификации к ЧМ-2022

вчера, 20:33

В этот день состоится жеребьевка европейской квалификации к ЧМ-2022. В ней поучаствует и сборная России, но пока неясно в какой корзине будет посеяна.

Что нужно знать:

  • Европе предоставлено 13 мест на ЧМ-2022.
  • В отборе будет десять групп. В половине из них – пять команд, в другой половине – шесть.
  • Десять победителей выйдут напрямую.
  • Еще три определятся в плей-офф: к десяти командам со вторых мест присоединятся две лучшие сборные Лиги наций и разыграют три места.
  • ЧМ-2022 пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.
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