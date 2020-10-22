Марчелло Липпи
Лига чемпионов
Серия А
ЧМ-2006
Ювентус
Италия
Липпи завершил тренерскую карьеру. Он выиграл 20 турниров, включая ЧМ и ЛЧ
вчера, 20:21
Марчелло Липпи сказал об этом сам:
«Я определенно закончил с работой тренера. Хватит. Другие должности? Посмотрим. До весны ничего не могу сказать».
- Последнее место работы Липпи – сборная Китая в 2019 году. Сейчас тренеру 72 года.
- Главным тренером Липпи был 34 года, но кроме Италии работал только в Китае.
- За карьеру он выиграл 20 трофеев с тремя командами – «Ювентусом», «Гуанчжоу» и сборной Италии.
- Главные из них – пять чемпионств в Серии А, триумф в ЛЧ-1995/96, победа на ЧМ-2006.
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