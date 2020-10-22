Хабиб объяснил почему футбол лучше UFC, и какой вопрос у него был к Роналду

Хабиб Нурмагомедов дал интервью ютуб-каналу UFC Russia. Он рассказал о своем отношении к футболу:

«Футбол для меня – вид спорта номер один. В детстве мечтал стать футболистом и всегда футбол смотрел. Футбол лучше – там не надо никого бить или ломать. Ты просто выходишь и по красоте показываешь, какой ты профессионал. Это очень сложный вид спорта.

Футбол мне нравится больше чем UFC и ММА. Сколько слежу за ним – не устаю от этого. UFC – раньше смотрел все бои, а сейчас – спад. Знаком со всеми командами, кто, где и когда играл, когда финалы были – Кубок УЕФА, Лига чемпионов, чемпионат Европы, кто в какой группе был. Кто как играл на какой позиции, как зовут, кто забивал».