Хабиб объяснил почему футбол лучше UFC, и какой вопрос у него был к Роналду
Хабиб Нурмагомедов дал интервью ютуб-каналу UFC Russia. Он рассказал о своем отношении к футболу:
«Футбол для меня – вид спорта номер один. В детстве мечтал стать футболистом и всегда футбол смотрел. Футбол лучше – там не надо никого бить или ломать. Ты просто выходишь и по красоте показываешь, какой ты профессионал. Это очень сложный вид спорта.
Футбол мне нравится больше чем UFC и ММА. Сколько слежу за ним – не устаю от этого. UFC – раньше смотрел все бои, а сейчас – спад. Знаком со всеми командами, кто, где и когда играл, когда финалы были – Кубок УЕФА, Лига чемпионов, чемпионат Европы, кто в какой группе был. Кто как играл на какой позиции, как зовут, кто забивал».
Хабиб общается с Роналду и другими звездами:
«Поддерживаю связь с Роналду, Бензема, Ибрагимовичем.
С Криштиану встретился, общался, очень много вопросов у меня к нему было. Как он сохраняет этот огонь конкуренции – 17 лет на высшем уровне. С 2003 года он на виду, и каждый раз он входит в топ-10 лучших, а лет семь-восемь он был лучшим. Как я понял, это внутренняя энергетика, желание, мотивация человека, дисциплина, восстановление, режим, питание – все вместе сходится».
24 октября состоится турнир UFC 254. В главном бою сойдутся Хабиб и Джастин Гейджи.