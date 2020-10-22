Хабиб Нурмагомедов
UFC
UFC 254
Хабиб – Гейджи
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#Хабиб Нурмагомедов #Хабиб – Гейджи #UFC 254 #UFC

Хабиб объяснил почему футбол лучше UFC, и какой вопрос у него был к Роналду

вчера, 18:45

Хабиб Нурмагомедов дал интервью ютуб-каналу UFC Russia. Он рассказал о своем отношении к футболу:

«Футбол для меня – вид спорта номер один. В детстве мечтал стать футболистом и всегда футбол смотрел. Футбол лучше – там не надо никого бить или ломать. Ты просто выходишь и по красоте показываешь, какой ты профессионал. Это очень сложный вид спорта.

Футбол мне нравится больше чем UFC и ММА. Сколько слежу за ним – не устаю от этого. UFC – раньше смотрел все бои, а сейчас – спад. Знаком со всеми командами, кто, где и когда играл, когда финалы были – Кубок УЕФА, Лига чемпионов, чемпионат Европы, кто в какой группе был. Кто как играл на какой позиции, как зовут, кто забивал».

Хабиб общается с Роналду и другими звездами:

«Поддерживаю связь с Роналду, Бензема, Ибрагимовичем.

С Криштиану встретился, общался, очень много вопросов у меня к нему было. Как он сохраняет этот огонь конкуренции – 17 лет на высшем уровне. С 2003 года он на виду, и каждый раз он входит в топ-10 лучших, а лет семь-восемь он был лучшим. Как я понял, это внутренняя энергетика, желание, мотивация человека, дисциплина, восстановление, режим, питание – все вместе сходится».

24 октября состоится турнир UFC 254. В главном бою сойдутся Хабиб и Джастин Гейджи.

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