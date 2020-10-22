Хабиб Нурмагомедов
UFC
UFC 254
Хабиб – Гейджи
Хабиб рассказал, зачем хотел бы купить вертолет
вчера, 18:41
Хабиб Нурмагомедов ответил на вопрос о мечте в интервью ютуб-каналу UFC Russia.
«Хотел бы вертолет себе купить. Отсюда [из Кироваула] в горное село ехать четыре часа. На вертолете – 15 минут. Пока до вертолета еще не вырос, но хотелось бы.
Из маленьких – могу зайти в магазин и одеться, раньше я не мог себе этого позволить. Сейчас не так сильно себя балую, но и не сильно сдерживаю. Я не шопоголик, но люблю одеться хорошо. Хочется хорошо выглядеть».
Хабиб и Джастин Гейджи подерутся на UFC 254 24 октября.
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