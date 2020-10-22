Хабиб – об общении на английском: «Не хотел, чтобы на меня смотрели, как на тупицу»

Хабиб Нурмагомедов в интервью ютуб-каналу UFC Russia рассказал, как ему удалось быстро выучить английский язык и какой была мотивация:

«В один момент я понял, что для этой индустрии важно не только драться хорошо, но и мыслить и разговаривать. Ты становишься популярным, на тебя смотрят люди, а я не хотел бы, чтобы на меня смотрели, как на тупицу, который не может два слова связать.

Я во время травмы учил, общался, не стеснялся, можно сказать, сам выучил. Чувствую, что еще надо поднажать. Чтобы дать интервью – есть багаж. Но нужно еще больше над грамматикой поработать.

Скачок пошел за четыре месяца, когда залечивал травму в Лас-Вегасе, и мне понравилось, когда я заговорил. И я начал больше над собой работать».

Бой между Хабибом и Гейджи на UFC 254 состоится 24 октября.