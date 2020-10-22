Хабиб Нурмагомедов
UFC
UFC 254
Хабиб – Гейджи
Поделиться:
Комментарии:
0
#Хабиб Нурмагомедов #Хабиб – Гейджи #UFC 254 #UFC

Хабиб – об общении на английском: «Не хотел, чтобы на меня смотрели, как на тупицу»

вчера, 18:39

Хабиб Нурмагомедов в интервью ютуб-каналу UFC Russia рассказал, как ему удалось быстро выучить английский язык и какой была мотивация:

«В один момент я понял, что для этой индустрии важно не только драться хорошо, но и мыслить и разговаривать. Ты становишься популярным, на тебя смотрят люди, а я не хотел бы, чтобы на меня смотрели, как на тупицу, который не может два слова связать.

Я во время травмы учил, общался, не стеснялся, можно сказать, сам выучил. Чувствую, что еще надо поднажать. Чтобы дать интервью – есть багаж. Но нужно еще больше над грамматикой поработать.

Скачок пошел за четыре месяца, когда залечивал травму в Лас-Вегасе, и мне понравилось, когда я заговорил. И я начал больше над собой работать». 

Бой между Хабибом и Гейджи на UFC 254 состоится 24 октября.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Все о бое с Гейджи
Пресс-конференция Хабиба перед боем с Гейджи. Главное
Прогнозы на бой Хабиба и Гейджи: на кого ставить и что говорят букмекеры
Сколько Хабиб заработает за бой с Гейджи
Онлайн трансляция UFC 254 Хабиб – Гейджи сегодня: смотреть прямой эфир ЮФС 254 25 октября
Как и с кем Хабиб готовится к бою с Гейджи – первому после смерти отца
Хабиб хочет победить Гейджи особым приемом − гильотиной. Однажды он сам чуть не проиграл из-за этого
Кто такой Гейджи – соперник Хабиба. Для тех, кто только узнал эту фамилию из новостей
Гейджи отдаст часть гонорара за бой маме, чтобы она бросила работу на почте. В юности для семьи он работал на шахте
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Хабиб Нурмагомедов
#Хабиб – Гейджи
#UFC 254
#UFC