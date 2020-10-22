Инсайд: Роналду опять сдал положительный тест на коронавирус. Матч с «Барселоной» – через шесть дней

13 октября Криштиану Роналду сдал положительный тест на коронавирус. Сейчас пришли результаты еще одного его теста, и он тоже оказался положительным. Об этом написала Marca со ссылкой на португальскую газету Correio da Manha. Это самая популярная газета в Португалии, она издается в Лиссабоне.

В ситуации с Роналду есть смысл доверять этому источнику, потому что после получения первого положительного теста он изначально остался в Лиссабоне на самоизоляции.

Marca добавляет: сейчас Роналду вернулся в Турин и продолжает лечение, поскольку в Италии нужно просидеть на карантине 10 дней. В «Ювентусе» надеятся, что Роналду все же сыграет в матче Лиги чемпионов против «Барсы», который состоится через шесть дней.

Если за 48 часов до игры Роналду сдаст отрицательный тест, клуб попросит у УЕФА специального разрешения для него сыграть в этой встрече.