Мануэль Нойер
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У Нойера 200 сухих матчей за «Баварию». Больше только у Оливера Кана
вчера, 10:00
Мануэль Нойер перешел в «Баварию» из «Шальке» летом 2011-го. С того момента он провел за клуб 394 матчей во всех официальных турнирах. А игра с «Атлетико» (4:0) стала 200-й «сухой» для Нойера в майке «Баварии».
Нойер не пропускал голы в 51% матчей за «Баварию». По количеству «сухих» игр за клуб он вышел на второе место. Так выглядит топ-3:
1. Оливер Кан – 247.
2. Мануэль Нойер – 200.
3. Зепп Майер – 199.
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