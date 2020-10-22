У Нойера 200 сухих матчей за «Баварию». Больше только у Оливера Кана

Мануэль Нойер перешел в «Баварию» из «Шальке» летом 2011-го. С того момента он провел за клуб 394 матчей во всех официальных турнирах. А игра с «Атлетико» (4:0) стала 200-й «сухой» для Нойера в майке «Баварии».

Нойер не пропускал голы в 51% матчей за «Баварию». По количеству «сухих» игр за клуб он вышел на второе место. Так выглядит топ-3:

1. Оливер Кан – 247.

2. Мануэль Нойер – 200.

3. Зепп Майер – 199.