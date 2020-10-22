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У «Баварии» 12 побед подряд в Лиге чемпионов. Это новый рекорд
вчера, 09:32
В матче с «Атлетико» «Бавария» обновила собственный рекорд по победам подряд в ЛЧ до 12 матчей. Эта серия началась 18 сентября 2019 года, и в ней страдали:
Все 12 встреч «Бавария» выиграла с общим счетом 44:8.
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