У «Баварии» 12 побед подряд в Лиге чемпионов. Это новый рекорд

В матче с «Атлетико» «Бавария» обновила собственный рекорд по победам подряд в ЛЧ до 12 матчей. Эта серия началась 18 сентября 2019 года, и в ней страдали:

Все 12 встреч «Бавария» выиграла с общим счетом 44:8.