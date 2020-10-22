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#Бавария #Лига чемпионов #Барселона #ПСЖ #Тоттенхэм #Челси #Лион #Црвена Звезда #Атлетико #Олимпиакос

У «Баварии» 12 побед подряд в Лиге чемпионов. Это новый рекорд

вчера, 09:32

В матче с «Атлетико» «Бавария» обновила собственный рекорд по победам подряд в ЛЧ до 12 матчей. Эта серия началась 18 сентября 2019 года, и в ней страдали:

Все 12 встреч «Бавария» выиграла с общим счетом 44:8.

Матч завершен
Бавария
Мюнхен
Коман 28
Горецка 41
Толиссо 66
Коман 72
4:0
Матч завершен
Атлетико
Мадрид
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