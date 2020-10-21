Эдер впервые в карьере забил в еврокубках. Для него это еще и первый гол в сезоне

До этого Эдер никогда не забивал в еврокубках, хотя играл там в нескольких сезонах. Его статистика за карьеру в Лиге чемпионов (до матча с «Зальцбургом»): 18 матчей, 2 ассиста. В Лиге Европы: 11 матчей, 1 ассист.

В сезоне-2020/21 Эдер отыграл девять матчей в РПЛ. Там у него не было результативных действий.