Эдер
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Эдер впервые в карьере забил в еврокубках. Для него это еще и первый гол в сезоне
21 октября, 20:22
Эдер открыл счет в матче «Локомотива» и «Зальцбурга» в первом туре группового этапа Лиги чемпионов.
До этого Эдер никогда не забивал в еврокубках, хотя играл там в нескольких сезонах. Его статистика за карьеру в Лиге чемпионов (до матча с «Зальцбургом»): 18 матчей, 2 ассиста. В Лиге Европы: 11 матчей, 1 ассист.
В сезоне-2020/21 Эдер отыграл девять матчей в РПЛ. Там у него не было результативных действий.
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