Эдер
Лига чемпионов
РПЛ
Футбол
Локомотив
Зальцбург
Поделиться:
Комментарии:
0
#Эдер #Футбол #Лига чемпионов #РПЛ #Локомотив #Зальцбург

Эдер впервые в карьере забил в еврокубках. Для него это еще и первый гол в сезоне

21 октября, 20:22

Эдер открыл счет в матче «Локомотива» и «Зальцбурга» в первом туре группового этапа Лиги чемпионов.

До этого Эдер никогда не забивал в еврокубках, хотя играл там в нескольких сезонах. Его статистика за карьеру в Лиге чемпионов (до матча с «Зальцбургом»): 18 матчей, 2 ассиста. В Лиге Европы: 11 матчей, 1 ассист.

В сезоне-2020/21 Эдер отыграл девять матчей в РПЛ. Там у него не было результативных действий.

Матч завершен
Зальцбург
Зальцбург
Собослай 45
Юнузович 50
2:2
Матч завершен
Локомотив
Москва
Эдер 19
Лисакович 75
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Другие истории с голами Эдера
«Локомотив» за 2,5 года ни разу не проиграл (!!!) в РПЛ, когда Эдер забивал
Эдер ударил в Жемалетдинова – так «Локо» забил в свои ворота. Ужас!
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Эдер
#Футбол
#Лига чемпионов
#РПЛ
#Локомотив
#Зальцбург