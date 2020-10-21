Хабиб – Гейджи
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UFC 254
Хабиб Нурмагомедов
Мухаммед Али
Майк Тайсон
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#Хабиб – Гейджи #Хабиб Нурмагомедов #UFC 254 #UFC #Майк Тайсон #Мухаммед Али

Хабиб – о сравнении с легендами: «Мохаммед Али на другом уровне, Тайсон – почти. Вряд ли смогу приблизиться»

21 октября, 19:01

Хабиб Нурмагомедов ответил на пресс-конференции перед UFC 254 вопрос о сравнении его с легендарными боксерами Мухаммедом Али и Майком Тайсоном:

«Мухаммед Али на другом уровне, Тайсон – почти на таком же. Для меня это сложный вопрос. Когда я рос, смотрел на этих людей, как они выступают. Вряд ли смогу приблизиться к этим людям, и у меня нет такой цели. Я просто пытаюсь выиграть каждый свой бой. Посмотрим, что будет в будущем. Но я пока еще не закончил».

Мухаммед Али отказался идти в армию и убивать во Вьетнаме. На суде он произнес речь, которую цитируют до сих пор

Бой между Хабибом и Гейджи состоится 24 октября.

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