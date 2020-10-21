Хабиб – Гейджи
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UFC 254
Хабиб Нурмагомедов
Джастин Гейджи
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#Хабиб – Гейджи #Хабиб Нурмагомедов #Джастин Гейджи #UFC 254 #UFC

Хабиб – о Гейджи: «Он и Конор – наиболее опасны в первом раунде. Дальше – попроще»

21 октября, 18:58

Хабиб Нурмагомедов рассказал на пресс-конференции перед UFC 254 о преимуществах своего соперника – Джастина Гейджи.

«Победить такого – много значит для моего наследия. Он очень быстр в начале поединка. Он и Конор – наиболее опасные соперники в первом раунде. Если говорить о втором-третьем раунде, они становятся попроще

Мой соперник – жесткий, знает, как бороться, бить руками и ногами. Разносторонний ММА-боец, временный чемпион.

Думаю, он лучше в борьбе, чем Конор и Дастин. Готовлю себя к тому, чтобы повалить его в ринге 100 раз».

Бой Хабиб – Гейджи состоится 24 октября.

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