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#Спартак #Кубок России #Енисей

«Спартак» проиграл «Енисею», но вышел в 1/8 финала Кубка России

21 октября, 16:52

«Енисей» выиграл у «Спартака» со счетом 1:0 – Хуан Лескано на 47-й минуте забил победный гол.

  • В группе у всех соперников стало по три очка, но «Спартак» выше за счет разницы забитых и пропущенных мячей. «Спартак» бы вылетел из турнира, проиграв «Енисею» в четыре мяча.
  • В 1/8 финала соперниками «Спартака» могут стать «Зенит», ЦСКА, «Локомотив», «Краснодар», «Ростов» и «Динамо» или кто-то из победителей групп Элитного раунда Кубка России.
  • Жеребьевка пройдет в течение недели после завершения матчей в группах.
  • Игры 1/8 финала состоятся 20-21 февраля 2021 года.
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Какой тут формат
В Кубке России теперь есть групповой этап. Еще раз: как там все устроено
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