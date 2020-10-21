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«Спартак» проиграл «Енисею», но вышел в 1/8 финала Кубка России
21 октября, 16:52
«Енисей» выиграл у «Спартака» со счетом 1:0 – Хуан Лескано на 47-й минуте забил победный гол.
- В группе у всех соперников стало по три очка, но «Спартак» выше за счет разницы забитых и пропущенных мячей. «Спартак» бы вылетел из турнира, проиграв «Енисею» в четыре мяча.
- В 1/8 финала соперниками «Спартака» могут стать «Зенит», ЦСКА, «Локомотив», «Краснодар», «Ростов» и «Динамо» или кто-то из победителей групп Элитного раунда Кубка России.
- Жеребьевка пройдет в течение недели после завершения матчей в группах.
- Игры 1/8 финала состоятся 20-21 февраля 2021 года.
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