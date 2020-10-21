«Амур» забросил 7 шайб лидеру конференции «Ак Барсу»

«Амур» – «Ак Барс» 7:1, так закончился первый матч дня в КХЛ.

3:0, 2:1, 2:0 – по периодам.

Три гола забил защитник Михал Йордан. Это его первые голы в сезоне.

Форвард «Амура» Бутузов во второй игре подряд забил гол в меньшинстве.

«Ак Барс» уже при счете 0:1 на пятой минуте заменил голкипера Ахтямова на Мифтахова.

В таблице Восточной конференции «Ак Барс» идет на первом месте с 28 очками. «Амур» – седьмой, у него 16 очков. Ровно неделю назад соперники уже встречались – «Ак Барс» выиграл 4:0.