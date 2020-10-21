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#КХЛ #Ак Барс #Амур

«Амур» забросил 7 шайб лидеру конференции «Ак Барсу»

21 октября, 14:44

«Амур» – «Ак Барс» 7:1, так закончился первый матч дня в КХЛ.

  • 3:0, 2:1, 2:0 – по периодам.
  • Три гола забил защитник Михал Йордан. Это его первые голы в сезоне.
  • Форвард «Амура» Бутузов во второй игре подряд забил гол в меньшинстве.
  • «Ак Барс» уже при счете 0:1 на пятой минуте заменил голкипера Ахтямова на Мифтахова.

В таблице Восточной конференции «Ак Барс» идет на первом месте с 28 очками. «Амур» – седьмой, у него 16 очков. Ровно неделю назад соперники уже встречались – «Ак Барс» выиграл 4:0.

  • «Амур» выиграл третий матч подряд, ранее обыграл «Сочи» и «Йокерит».
  • «Амур» неудачно начинал сезон – с шести поражений. Из 13 первых матчей он проиграл 11.
  • «Ак Барс» проиграл четыре из последних шести матчей.
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Еще и такая неудача
Хоккеист «Ак Барса» забивал в трех матчах подряд. Судьи отменили все голы
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