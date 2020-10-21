Где смотреть матч «Енисей» – «Спартак»

В Элитном раунде Кубка России «Енисей» примет «Спартак».

Матч начнется 21 октября (среда) в 15:00 по Москве. Игру покажет «Телеспорт». Начало трансляции запланировано на 14:40.

Есть два варианта просмотра:

«Спартак» выиграл первый матч 5:1 у «Родины». «Енисей» проиграл «Родине» 0:3.

Чтобы выйти в 1/8 финала «Спартаку» достаточно не проиграть с разницей в четыре мяча.