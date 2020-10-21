Илья Михеев
НХЛ
Торонто (х)
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#Илья Михеев #НХЛ #Торонто (х)

Михеев и «Торонто» договорились по новому контракту без помощи арбитража

21 октября, 10:45

Илья Михеев подписал двухлетний контракт с «Торонто». Средняя зарплата – 1,645 миллиона долларов.

Ранее Михеев и «Торонто» договориться не могли: игрок хотел зарплату в 2,7 млн, клуб предлагал всего миллион. На 21 октября был назначен арбитраж, однако до его начала стороны нашли компромисс.

В прошлом сезоне Михеев набрал 23 очка в регулярном чемпионате НХЛ, сыграл несколько матчей в плей-офф.

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