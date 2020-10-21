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Два 17-летних подростка забили за «Барселону» в матче Лиги чемпионов
21 октября, 01:18
«Барселона» разгромила «Ференцварош» со счетом 5:1 в матче первого тура Лиги чемпионов.
17-летний Ансу Фати установил рекорд: до этого никто не забивал в Лиге чемпионов два мяча до своего 18-летия. Первый гол от Фати был еще в декабре 2019-го.
Такой же 17-летний Педри вообще впервые забил за «Барселону». В августе 2020 года «Барса» купила его у «Лас-Пальмаса» за 5 миллионов евро.
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