Антони Марсьяль
Лига чемпионов
ПСЖ
Манчестер Юнайтед
Тоттенхэм
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#Антони Марсьяль #Лига чемпионов #ПСЖ #Тоттенхэм #Манчестер Юнайтед

Марсьяль забил в свои ворота в матче с «ПСЖ» – соперникам в этом сезоне он еще не забивал

21 октября, 00:04

Статистика 24-летнего нападающего «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяля во всех турнирах в этом сезоне:

  • Четыре матча.
  • 0 голов в чужие ворота.
  • ESPN пишет, что он еще ни разу не пробил в створ.
  • Один автогол – в игре с «ПСЖ» в первом туре ЛЧ.
  • Одна красная карточка – удалился в матче с «Тоттенхэмом».

И да, в Лиге чемпионов «Ман Юнайтед» все-таки проиграл «ПСЖ» с помощью Марсьяля.

Матч завершен
ПСЖ
Париж
Марсьяль 55
1:2
Матч завершен
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Фернандеш 23
Рэшфорд 87
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