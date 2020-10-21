Антони Марсьяль
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Марсьяль забил в свои ворота в матче с «ПСЖ» – соперникам в этом сезоне он еще не забивал
21 октября, 00:04
Статистика 24-летнего нападающего «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяля во всех турнирах в этом сезоне:
- Четыре матча.
- 0 голов в чужие ворота.
- ESPN пишет, что он еще ни разу не пробил в створ.
- Один автогол – в игре с «ПСЖ» в первом туре ЛЧ.
- Одна красная карточка – удалился в матче с «Тоттенхэмом».
И да, в Лиге чемпионов «Ман Юнайтед» все-таки проиграл «ПСЖ» с помощью Марсьяля.
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