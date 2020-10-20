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У защитника Анхелиньо 4 гола в последних 3 матчах за «Лейпциг»
20 октября, 23:47
Статистика Анхелиньо в последних трех матчах за «Лейпциг»:
1. Матч с «Шальке» в Бундеслиге – гол.
2. Матч с «Аугсбургом» в Бундеслиге – гол.
3. Матч с «Истанбулом» в Лиге чемпионов – дубль.
Последним защитником, который оформлял хет-трик в матче ЛЧ, был Курзава – огорчил «Андерлехт». Это достижение Анхелиньо не обновил.
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