У защитника Анхелиньо 4 гола в последних 3 матчах за «Лейпциг»

Статистика Анхелиньо в последних трех матчах за «Лейпциг»:

1. Матч с «Шальке» в Бундеслиге – гол.

2. Матч с «Аугсбургом» в Бундеслиге – гол.

3. Матч с «Истанбулом» в Лиге чемпионов – дубль.

Последним защитником, который оформлял хет-трик в матче ЛЧ, был Курзава – огорчил «Андерлехт». Это достижение Анхелиньо не обновил.