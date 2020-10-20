Лига чемпионов
Футбол
Кристиан Рамирес
Краснодар
Ренн
«Краснодар» сыграл вничью с «Ренном» в первом матче в Лиге чемпионов
20 октября, 23:52
«Краснодар» и «Ренн» забили по одному голу. Каждый из этих клубов проводил первый для себя матч в Лиге чемпионов.
Кристиан Рамирес – автор первого гола «Краснодара» в этом турнире.
«Севилья» и «Челси» завершили без голов параллельную игру. Поэтому «Краснодар» и «Ренн» пока делят первое место в группе.
Следующий матч в Лиге чемпионов «Краснодар» сыграет 28 октября. Соперник – «Челси». Эта игра будет для клуба домашней.
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