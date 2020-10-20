Иммобиле забил первый гол «Лацио» в Лиге чемпионов за 13 лет

В последний раз «Лацио» пробивался в Лиге чемпионов дальше квалификационного раунда в сезоне-2007/08. Тогда же перед 13-летним перерывом клуб забил свой последний гол в ЛЧ – Горан Пандев в ворота «Реала» (тот матч «Лацио» проиграл – 1:3).

В этом сезоне «Лацио» вернулся в Лигу чемпионов. В первом туре играет против «Боруссии». На 6-й минуте Чиро Иммобиле вывел его вперед – это первый мяч «Лацио» в решающем раунде ЛЧ впервые за 13 лет.

Статистика по Иммобиле: