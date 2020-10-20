Чиро Иммобиле
Лига чемпионов
Горан Пандев
Реал
Боруссия Д
Лацио
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#Чиро Иммобиле #Лига чемпионов #Реал #Боруссия Д #Горан Пандев #Лацио

Иммобиле забил первый гол «Лацио» в Лиге чемпионов за 13 лет

20 октября, 23:35

В последний раз «Лацио» пробивался в Лиге чемпионов дальше квалификационного раунда в сезоне-2007/08. Тогда же перед 13-летним перерывом клуб забил свой последний гол в ЛЧ – Горан Пандев в ворота «Реала» (тот матч «Лацио» проиграл – 1:3).

В этом сезоне «Лацио» вернулся в Лигу чемпионов. В первом туре играет против «Боруссии». На 6-й минуте Чиро Иммобиле вывел его вперед – это первый мяч «Лацио» в решающем раунде ЛЧ впервые за 13 лет.

Статистика по Иммобиле:

  • Первый гол в Лиге чемпионов за шесть лет.
  • Последний раз в этом турнире Иммобиле забивал 2142 дня назад – как раз, когда играл за «Боруссию».
Матч завершен
Лацио
Рим
Иммобиле 6
Хитц 23
Акпа Акпро 76
3:1
Матч завершен
Боруссия
Дортмунд
Холанд 71
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