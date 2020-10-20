Лионель Месси
Лига чемпионов
Райан Гиггз
Барселона
Ференцварош
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#Лионель Месси #Лига чемпионов #Барселона #Райан Гиггз #Ференцварош

У Месси 69 голов в матчах группового этапа ЛЧ – ни один игрок не забил столько на этой стадии

20 октября, 23:24

69-м голом для Лионеля Месси в групповых матчах Лиги чемпионов стал мяч в ворота «Ференцвароша». Он – лидер по этому показателю.

А так выглядит топ-4 по голам в матчах групповой стадии ЛЧ.

«Ференцварош» – 36-я команда, которой Месси забивал в ЛЧ.

Кроме того, Месси забил в 16-м сезоне Лиги чемпионов подряд. Ни одному игроку не покорялось это достижение. Лишь Райан Гиггз забивал в 16 сезонах ЛЧ, но они не шли подряд.

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