Тренер «Брюгге» назвал победу над «Зенитом» главным достижением в карьере

Главный тренер «Брюгге» Филипп Клеман дал интервью после матча. Цитата по Sports.ru: «Я не так давно тренирую, это самое важное, что пока было в моей карьере. Даже важнее двух чемпионских титулов, потому что знаю, насколько силен «Зенит», насколько на нас повлияла ситуация с коронавирусом».

Филиппу Клеману 46 лет. Он начал тренерскую карьеру в 2011 году. Работал в «Брюгге» ассистентом тренера и дважды исполнял обязанности главного. Потом тренировал «Васланд-Беверен» и «Генк».

В 2019-м Клеман вернулся в «Брюгге». Он выигрывал по одному чемпионству с «Генком» и «Брюгге».