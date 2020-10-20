Зенит
Лига чемпионов
Брюгге
Стандард
Андерлехт
Поделиться:
Комментарии:
0
#Зенит #Лига чемпионов #Брюгге #Андерлехт #Стандард

«Зенит» впервые проиграл бельгийскому клубу дома в еврокубках. До этого – все победы

20 октября, 22:19

С 1987 года и до сегодняшнего дня в еврокубках (Лига чемпионов, Лига Европы и Кубок УЕФА) «Зенит» дома семь раз играл с бельгийскими командами – с «Брюгге», «Стандардом» и «Андерлехтом». В них «Зенит» победил семь раз.

Эту серию прервала восьмая игра – с «Брюгге». В ней «Зенит» проиграл (1:2).

Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
Хорват 74
1:2
Матч завершен
Брюгге
Брюгге
Деннис 63
Де Кетеларе 90
Еще по теме
Матч с «Зенитом» затащил вратарь «Брюгге». Это запасной с серией из четырех игр ЛЧ без поражений
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Зенит
#Лига чемпионов
#Брюгге
#Андерлехт
#Стандард