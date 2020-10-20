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«Зенит» впервые проиграл бельгийскому клубу дома в еврокубках. До этого – все победы
20 октября, 22:19
С 1987 года и до сегодняшнего дня в еврокубках (Лига чемпионов, Лига Европы и Кубок УЕФА) «Зенит» дома семь раз играл с бельгийскими командами – с «Брюгге», «Стандардом» и «Андерлехтом». В них «Зенит» победил семь раз.
Эту серию прервала восьмая игра – с «Брюгге». В ней «Зенит» проиграл (1:2).
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