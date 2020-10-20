«Зенит» проиграл «Брюгге»

Счет – 1:2. «Зенит» пропустил первый и отыгрался благодаря автоголу Ивана Хорвата. Но в добавленное время «Брюгге» забил второй мяч.

Так «Зенит» почти ровно год не может выиграть в Лиге чемпионов – безвыигрышная серия из двух матчей. В последний раз клуб побеждал в ЛЧ 27 ноября 2019 года («Лион» – 2:0). После этого были два поражения: от «Бенфики» (0:3) и от «Брюгге».