Мората – автор первого гола на групповом этапе ЛЧ-2020/21

Случилось это в матче киевского «Динамо» против «Ювентуса» – Альваро Мората сыграл на добивании и сильно пробил с метра.

Этим летом 27-летний Альваро Мората вернулся в «Ювентус» в аренду – за 10 млн евро, плюс есть право выкупа за 45 млн. Для Мораты это 15-й гол в Лиге чемпионов и восьмой за «Юве» в этом турнире.