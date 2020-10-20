Альваро Мората
Лига чемпионов
Ювентус
Динамо К
Мората – автор первого гола на групповом этапе ЛЧ-2020/21
20 октября, 21:18
Случилось это в матче киевского «Динамо» против «Ювентуса» – Альваро Мората сыграл на добивании и сильно пробил с метра.
Этим летом 27-летний Альваро Мората вернулся в «Ювентус» в аренду – за 10 млн евро, плюс есть право выкупа за 45 млн. Для Мораты это 15-й гол в Лиге чемпионов и восьмой за «Юве» в этом турнире.
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