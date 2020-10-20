Альваро Мората
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Ювентус
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#Альваро Мората #Лига чемпионов #Ювентус #Динамо К

Мората – автор первого гола на групповом этапе ЛЧ-2020/21

20 октября, 21:18

Случилось это в матче киевского «Динамо» против «Ювентуса»Альваро Мората сыграл на добивании и сильно пробил с метра.

Этим летом 27-летний Альваро Мората вернулся в «Ювентус» в аренду – за 10 млн евро, плюс есть право выкупа за 45 млн. Для Мораты это 15-й гол в Лиге чемпионов и восьмой за «Юве» в этом турнире.

Матч завершен
Динамо
Киев
0:2
Матч завершен
Ювентус
Турин
Мората 46
Мората 84
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