Джорджо Кьеллини
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Капитан «Ювентуса» Кьеллини получил травму на 19-й минуте матча Лиги чемпионов
20 октября, 20:34
«Ювентус» и киевское «Динамо» встретились в первом туре группового этапа Лиги чемпионов. Капитан «Ювентуса» Джорджо Кьеллини попросил замену уже на 19-й минуте. Вместо него вышел Мерих Демирал.
У Кьеллини подозревается растяжение подколенного сухожилия. В сезоне-2019/20 он отыграл в Серии А только четыре матча. Тогда Кьеллини пропустил большую часть сезона из-за разрыва крестообразной связки.
Этот сезон он начал с двух матчей в Серии А.
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