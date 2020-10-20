Капитан «Ювентуса» Кьеллини получил травму на 19-й минуте матча Лиги чемпионов

У Кьеллини подозревается растяжение подколенного сухожилия. В сезоне-2019/20 он отыграл в Серии А только четыре матча. Тогда Кьеллини пропустил большую часть сезона из-за разрыва крестообразной связки.

Этот сезон он начал с двух матчей в Серии А.