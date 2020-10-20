Джорджо Кьеллини
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#Джорджо Кьеллини #Футбол #Лига чемпионов #Ювентус #Динамо К #Мерих Демирал

Капитан «Ювентуса» Кьеллини получил травму на 19-й минуте матча Лиги чемпионов

20 октября, 20:34

«Ювентус» и киевское «Динамо» встретились в первом туре группового этапа Лиги чемпионов. Капитан «Ювентуса» Джорджо Кьеллини попросил замену уже на 19-й минуте. Вместо него вышел Мерих Демирал.

У Кьеллини подозревается растяжение подколенного сухожилия. В сезоне-2019/20 он отыграл в Серии А только четыре матча. Тогда Кьеллини пропустил большую часть сезона из-за разрыва крестообразной связки.

Этот сезон он начал с двух матчей в Серии А.

Матч завершен
Динамо
Киев
0:2
Матч завершен
Ювентус
Турин
Мората 46
Мората 84
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
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Манчини не поставил Кьеллини в состав Италии, потому что не разглядел фамилию без очков 🙈
Кьеллини сыграл в каждом из девяти победных сезонов. В «Ювентусе» он такой один
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