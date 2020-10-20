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Где смотреть матч «Ренн» – «Краснодар»
20 октября, 19:20
«Ренн» и «Краснодар» дебютируют в Лиге чемпионов очным матчем. Они попали в группу вместе с «Севильей» и «Челси».
Игра «Ренна» и «Краснодара» стартует 20 октября в 22:00 по московскому времени. Канал «Матч ТВ» проведет прямую трансляцию. Можно посмотреть и на официальном сайте.
У «Краснодара» матч пропустят Реми Кабелла и Евгений Марков. Тренер Мурад Мусаев тоже не прилетел во Францию из-за болезни.
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