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Мурад Мусаев
Евгений Марков
Реми Кабелла
Краснодар
Ренн
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#Лига чемпионов #Футбол #Краснодар #Реми Кабелла #Ренн #Евгений Марков #Мурад Мусаев

Где смотреть матч «Ренн» – «Краснодар»

20 октября, 19:20

«Ренн» и «Краснодар» дебютируют в Лиге чемпионов очным матчем. Они попали в группу вместе с «Севильей» и «Челси».

Игра «Ренна» и «Краснодара» стартует 20 октября в 22:00 по московскому времени. Канал «Матч ТВ» проведет прямую трансляцию. Можно посмотреть и на официальном сайте

У «Краснодара» матч пропустят Реми Кабелла и Евгений Марков. Тренер Мурад Мусаев тоже не прилетел во Францию из-за болезни.

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