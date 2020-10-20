Где смотреть матч «Ренн» – «Краснодар»

«Ренн» и «Краснодар» дебютируют в Лиге чемпионов очным матчем. Они попали в группу вместе с «Севильей» и «Челси».

Игра «Ренна» и «Краснодара» стартует 20 октября в 22:00 по московскому времени. Канал «Матч ТВ» проведет прямую трансляцию. Можно посмотреть и на официальном сайте.

У «Краснодара» матч пропустят Реми Кабелла и Евгений Марков. Тренер Мурад Мусаев тоже не прилетел во Францию из-за болезни.