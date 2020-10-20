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Где смотреть матч «Зенит» – «Брюгге»
20 октября, 19:12
«Зенит» и «Брюгге» сыграют в первом туре Лиги чемпионов. Игру покажет «Матч ТВ». Матч стартует в 19:55 по московскому времени. Можно посмотреть и на официальном сайте.
За всю историю футбола «Зенит» и «Брюгге» встречались только два раза. Это было в 1/32 финала Кубка УЕФА-1987.
Тогда «Зенит» выиграл домашний матч со счетом 2:0, а в Бельгии проиграл 0:5.
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