Где смотреть матч «Зенит» – «Брюгге»

«Зенит» и «Брюгге» сыграют в первом туре Лиги чемпионов. Игру покажет «Матч ТВ». Матч стартует в 19:55 по московскому времени. Можно посмотреть и на официальном сайте.

За всю историю футбола «Зенит» и «Брюгге» встречались только два раза. Это было в 1/32 финала Кубка УЕФА-1987.

Тогда «Зенит» выиграл домашний матч со счетом 2:0, а в Бельгии проиграл 0:5.