Лига чемпионов
Футбол
Зенит
Брюгге
Поделиться:
Комментарии:
0
#Лига чемпионов #Футбол #Зенит #Брюгге

Где смотреть матч «Зенит» – «Брюгге»

20 октября, 19:12

«Зенит» и «Брюгге» сыграют в первом туре Лиги чемпионов. Игру покажет «Матч ТВ». Матч стартует в 19:55 по московскому времени. Можно посмотреть и на официальном сайте.

За всю историю футбола «Зенит» и «Брюгге» встречались только два раза. Это было в 1/32 финала Кубка УЕФА-1987.

Тогда «Зенит» выиграл домашний матч со счетом 2:0, а в Бельгии проиграл 0:5.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Еще по теме
В «Брюгге» – коронавирус. Почему так много заболевших? Они не заразят «Зенит»? Играть можно?
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Лига чемпионов
#Футбол
#Зенит
#Брюгге