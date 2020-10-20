Наиль Якупов
КХЛ
Хоккей
Авангард
Амур
Поделиться:
Комментарии:
0
#Наиль Якупов #КХЛ #Хоккей #Амур #Авангард

Наиль Якупов – игрок «Авангарда»

20 октября, 11:22

«Авангард» и «Амур» совершили обмен:

⏩ Денежная компенсация.

⏪ Наиль Якупов.

Наилю Якупову 27 лет. Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Волков рассказал, что на Якупова претендовали еще два клуба КХЛ.

В 2012 году «Эдмонтон» выбрал Якупова под первым номером на драфте НХЛ. Его статистика в НХЛ: 350 матчей, 62 гола, 74 ассиста.

В КХЛ Якупов отыграл 148 матчей. В России он играл за «Нефтехимик», СКА и «Амур». В сезоне-2020/21 Якупов набрал семь очков за 15 матчей.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Другие сюжеты из КХЛ
Игрок из КХЛ постоянно забивает дальними бросками. Из своей зоны и от ворот 💣
«Салават» подписал 29-летнего вратаря без опыта в КХЛ. Другие не сыграют по медицинским показателям 🤷🏻‍♂️
Самая короткая драка в КХЛ. Игрок «Трактора» вырубил соперника одним ударом
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Наиль Якупов
#КХЛ
#Хоккей
#Амур
#Авангард