Наиль Якупов – игрок «Авангарда»

«Авангард» и «Амур» совершили обмен:

⏩ Денежная компенсация.

⏪ Наиль Якупов.

Наилю Якупову 27 лет. Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Волков рассказал, что на Якупова претендовали еще два клуба КХЛ.

В 2012 году «Эдмонтон» выбрал Якупова под первым номером на драфте НХЛ. Его статистика в НХЛ: 350 матчей, 62 гола, 74 ассиста.

В КХЛ Якупов отыграл 148 матчей. В России он играл за «Нефтехимик», СКА и «Амур». В сезоне-2020/21 Якупов набрал семь очков за 15 матчей.