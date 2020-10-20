Наиль Якупов
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Наиль Якупов – игрок «Авангарда»
20 октября, 11:22
«Авангард» и «Амур» совершили обмен:
⏩ Денежная компенсация.
⏪ Наиль Якупов.
Наилю Якупову 27 лет. Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Волков рассказал, что на Якупова претендовали еще два клуба КХЛ.
В 2012 году «Эдмонтон» выбрал Якупова под первым номером на драфте НХЛ. Его статистика в НХЛ: 350 матчей, 62 гола, 74 ассиста.
В КХЛ Якупов отыграл 148 матчей. В России он играл за «Нефтехимик», СКА и «Амур». В сезоне-2020/21 Якупов набрал семь очков за 15 матчей.
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