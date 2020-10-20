Футболка Кокорина продана на аукционе за 200 тысяч рублей. Деньги пошли в благотворительный фонд

Вратарь «Спартака» Артем Ребров – учредитель благотворительного фонда «Своими глазами». 18 октября он рассказал, что Александр Кокорин передал фонду свою футболку с матча «Спартака» и «Химок». В ней Кокорин забил первый гол за клуб.