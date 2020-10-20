Константин Барулин
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Василий Кошечкин
Нефтехимик
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#Константин Барулин #КХЛ #Хоккей #Нефтехимик #Василий Кошечкин

Вратарь «Нефтехимика» Барулин провел 500 матчей в регулярных чемпионатах КХЛ. Это второй показатель в истории лиги

20 октября, 10:14

Константин Барулин давно занимал второе место, но теперь перешел за отметку в 500 матчей. Показатель Барулина вместе с матчами плей-офф – 583 игры.

Василий Кошечкин остается лидером КХЛ по количеству проведенных матчей среди вратарей. У него набралось 550 игр в регулярных сезонах.

Барулину 36 лет. В КХЛ он играл за «Атлант», ЦСКА, «Ак Барс», «Авангард», «Сочи» и «Нефтехимик». В сезоне-2020/21 Барулин сыграл восемь матчей, «Нефтехимик» выиграл три из них.

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