Эльдор Шомуродов
Серия А
Дженоа
Верона
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#Эльдор Шомуродов #Серия А #Верона #Дженоа

Шомуродов дебютировал за «Дженоа» в Серии А

19 октября, 22:42

В последнем матче четвертого тура чемпионата Италии «Дженоа» и «Верона» сыграли вничью 0:0.

В стартовом составе «Дженоа» вышел новичок клуба Эльдор Шомуродов. Он был заменен на 63-й минуте.

Он выиграл три верховых единоборства, заработал один фол, дважды сфолил и ни разу не пробил по воротам.

  • Во время летнего трансферного окна «Ростов» продал Шомуродова в «Дженоа» за 7,5 млн евро.
  • За российский клуб он забил 18 голов в 91 матче.
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Писали год назад, но актуально до сих пор
Шомуродов – свежий герой РПЛ. Откуда он взялся? В чем его сила? Почему это серьезно?
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