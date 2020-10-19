Эльдор Шомуродов
Серия А
Дженоа
Верона
Шомуродов дебютировал за «Дженоа» в Серии А
19 октября, 22:42
В последнем матче четвертого тура чемпионата Италии «Дженоа» и «Верона» сыграли вничью 0:0.
В стартовом составе «Дженоа» вышел новичок клуба Эльдор Шомуродов. Он был заменен на 63-й минуте.
Он выиграл три верховых единоборства, заработал один фол, дважды сфолил и ни разу не пробил по воротам.
- Во время летнего трансферного окна «Ростов» продал Шомуродова в «Дженоа» за 7,5 млн евро.
- За российский клуб он забил 18 голов в 91 матче.
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