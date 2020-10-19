Шомуродов дебютировал за «Дженоа» в Серии А

В последнем матче четвертого тура чемпионата Италии «Дженоа» и «Верона» сыграли вничью 0:0.

В стартовом составе «Дженоа» вышел новичок клуба Эльдор Шомуродов. Он был заменен на 63-й минуте.

Он выиграл три верховых единоборства, заработал один фол, дважды сфолил и ни разу не пробил по воротам.