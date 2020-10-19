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#Краснодар #Лига чемпионов #коронавирус #Реми Кабелла #Ренн #Евгений Марков #Мурад Мусаев

Кабелла и Марков не сыграют с «Ренном» из-за коронавируса, Мусаев не будет тренировать из-за ангины

19 октября, 17:49

«Краснодар» дебютирует на групповом этапе Лиги чемпионов в гостях против «Ренна» 20 октября (матч начнется в 21:55 по Москве).

Клуб сообщил о потерях перед игрой:

Также из-за травм под вопросом участие в игре Классона и Вандерсона.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
И все равно скоро праздник
«Краснодар» пробивался в группу Лиги чемпионов два раза. Сейчас получилось
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