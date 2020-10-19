Кабелла и Марков не сыграют с «Ренном» из-за коронавируса, Мусаев не будет тренировать из-за ангины

«Краснодар» дебютирует на групповом этапе Лиги чемпионов в гостях против «Ренна» 20 октября (матч начнется в 21:55 по Москве).

Клуб сообщил о потерях перед игрой:

Матч пропустят Реми Кабелла и Евгений Марков. Их результаты тестов на коронавирус – сомнительные, игроки изолированы.

Во Францию не полетел тренер Мурад Мусаев – у него отрицательный тест, но ангина.

Также из-за травм под вопросом участие в игре Классона и Вандерсона.