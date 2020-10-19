Джордан Пикфорд
АПЛ
Вирджил ван Дейк
Ливерпуль
Эвертон
ФА не накажет Пикфорда за травму ван Дейка
19 октября, 16:37
В матче пятого тура АПЛ «Эвертон» – «Ливерпуль» голкипер хозяев Джордан Пикфорд подкатился под Вирджила ван Дейка.
- У ван Дейка серьезная травма связок колена, ему потребуется операция. Он может пропустить весь сезон.
- Ван Дейка находился в офсайде, поэтому после просмотра ВАР пенальти не был назначен. Санкции к Пикфорду не применялись.
- По информации Sky Sports, ФА не накажет Пикфорда и после матча.
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