Джордан Пикфорд
АПЛ
Вирджил ван Дейк
Ливерпуль
Эвертон
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#Джордан Пикфорд #АПЛ #Ливерпуль #Вирджил ван Дейк #Эвертон

ФА не накажет Пикфорда за травму ван Дейка

19 октября, 16:37

В матче пятого тура АПЛ «Эвертон» – «Ливерпуль» голкипер хозяев Джордан Пикфорд подкатился под Вирджила ван Дейка.

  • У ван Дейка серьезная травма связок колена, ему потребуется операция. Он может пропустить весь сезон.
  • Ван Дейка находился в офсайде, поэтому после просмотра ВАР пенальти не был назначен. Санкции к Пикфорду не применялись.
  • По информации Sky Sports, ФА не накажет Пикфорда и после матча.
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Что произошло
Пикфорд сломал ван Дейка прыжком ножницами. Но избежал удаления из-за офсайда
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