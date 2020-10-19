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#РПЛ #Зенит #коронавирус #Химки #Авангард #Куньлунь Ред Стар #Витязь #Химки (б)

Матч «Химки» – «Зенит» пройдет без зрителей из-за запрета на них в Подмосковье

19 октября, 13:43

С 21 октября в Подмосковье будет введен запрет на проведение массовых и спортивных мероприятий из-за коронавируса. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Это означает, что без зрителей пройдет матч 13 тура РПЛ «Химки» – «Зенит», который состоится 1 ноября. 

«Со среды на домашних матчах «Химок» зрителей не будет. На «Зенит» билеты даже не поступали в продажу. А на абонементы, которые покупались в начале сезона, можно будет оформить возврат», — подтвердил министр спорта Московской области Роман Терюшков.

В московской области играют и другие клубы: «Велес» из ФНЛ, хоккейные «Витязь», «Куньлунь» и «Авангард», баскетбольные «Химки» и волейбольный «Заречье-Одинцово».

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