«Эвертон», «Лейпциг», «Милан», «Реал Сосьедад» и «Лилль» возглавляют таблицы топ-5 лиг

Неожиданные позиции.

• «Эвертон» лидирует с 13 очками в АПЛ после пяти туров. В прошлом сезоне он занял 12-е место. По потерянным – еще выше «Астон Вилла» с 12 очками и матчем в запасе.

• «Лейпциг» после четырех туров Бундеслиги на очко опережает «Баварию» и «Боруссию». Предыдущий сезон закончил третьим.

• «Милан» единственным идет без потерь в Серии А – 12 очков в четырех матчах. Прошлый сезон – шестое место.

• «Реал Сосьедад» делит лидерство с «Вильярреалом» в Примере – 11 очков после шести матчей. У «Реала» меньше на одну игру, у «Барселоны» – на две. В предыдущем сезоне «Сосьедад» был шестым.

• «Лилль» – первый в Лиге 1 после семи туров, «ПСЖ» отстает на два очка. «Лилль» стал четвертым в прошлом сезоне.