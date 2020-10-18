Брюгге
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Симоне Миньоле
Одилоне Коссуну.
Михаэль Крменчик
Зенит
У трех игроков «Брюгге» – коронавирус. Матч с «Зенитом» через день
18 октября, 19:41
«Брюгге» сообщил о результатах теста на коронавирусом после матча со «Стандартом». У трех игроков он положительный:
- Симоне Миньоле.
- Одилоне Коссуну.
- Михаэль Крменчик.
Кроме того, коронавирус обнаружили у генерального директора Винсента Маннарта. У всех болезнь протекает без симптомов. Зараженные игроки изолированы от основы. В Питере на матч с «Зенитом» в ЛЧ, который состоится 20 октября, они не приедут.
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