У трех игроков «Брюгге» – коронавирус. Матч с «Зенитом» через день

«Брюгге» сообщил о результатах теста на коронавирусом после матча со «Стандартом». У трех игроков он положительный:

Симоне Миньоле.

Одилоне Коссуну.

Михаэль Крменчик.

Кроме того, коронавирус обнаружили у генерального директора Винсента Маннарта. У всех болезнь протекает без симптомов. Зараженные игроки изолированы от основы. В Питере на матч с «Зенитом» в ЛЧ, который состоится 20 октября, они не приедут.