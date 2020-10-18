ЦСКА обыграл в «Динамо» впервые за 4 года

До сегодняшнего дня ЦСКА в последний раз обыгрывал «Динамо» в 2016 году (24.04 – 1:0). С тех пор между ними было семь встреч. Статистика в них для ЦСКА:

🤝 23.09.17 – Ничья (0:0).

❌ 09.04.18 – Поражение (1:2).

🤝 03.11.18 – Ничья (0:0).

🤝 05.05.19 – Ничья (2:2).

❌ 27.10.19 – Поражение (0:1).

🤝 27.06.20 – Ничья (0:0).

Кроме того, это первая победа над «Динамо» в карьере Виктора Гончаренко.