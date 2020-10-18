ЦСКА
Виктор Гончаренко
Динамо
ЦСКА обыграл в «Динамо» впервые за 4 года
18 октября, 19:21
До сегодняшнего дня ЦСКА в последний раз обыгрывал «Динамо» в 2016 году (24.04 – 1:0). С тех пор между ними было семь встреч. Статистика в них для ЦСКА:
🤝 23.09.17 – Ничья (0:0).
❌ 09.04.18 – Поражение (1:2).
🤝 03.11.18 – Ничья (0:0).
🤝 05.05.19 – Ничья (2:2).
❌ 27.10.19 – Поражение (0:1).
🤝 27.06.20 – Ничья (0:0).
Кроме того, это первая победа над «Динамо» в карьере Виктора Гончаренко.
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