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У Кейна 12 очков по «гол+пас» в пяти стартовых матчах сезона АПЛ – это рекорд лиги
18 октября, 19:13
В этом сезоне Премьер-лиги Харри Кейн из «Тоттенхэма» забивал в матчах:
- С «Саутгемптоном» (1).
- С «Манчестер Юнайтед» (2).
- С «Вест Хэмом» (2).
В этом сезоне АПЛ Кейн ассистировал в матчах:
- С «Саутгемптоном» (4).
- С «Ньюкаслом» (1).
- С «Манчестер Юнайтед (1).
- С «Вест Хэмом» (1).
У Кейна 12 очков по системе «гол+пас» в первых пяти матчах сезона АПЛ. Это рекорд Премьер-лиги.
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