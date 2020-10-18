Харри Кейн
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#Харри Кейн #АПЛ #Тоттенхэм #Манчестер Юнайтед #Ньюкасл #Саутгемптон #Вест Хэм

У Кейна 12 очков по «гол+пас» в пяти стартовых матчах сезона АПЛ – это рекорд лиги

18 октября, 19:13

В этом сезоне Премьер-лиги Харри Кейн из «Тоттенхэма» забивал в матчах:

В этом сезоне АПЛ Кейн ассистировал в матчах:

  • С «Саутгемптоном» (4).
  • С «Ньюкаслом» (1).
  • С «Манчестер Юнайтед (1).
  • С «Вест Хэмом» (1).

У Кейна 12 очков по системе «гол+пас» в первых пяти матчах сезона АПЛ. Это рекорд Премьер-лиги.

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